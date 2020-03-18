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مصل كورونا قريباً.. فاروق الباز: اللي يمس سُمعة مصر لازم ياخد بالجزمة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:01 ص
الباز
الباز
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عبد الخالق صلاح
أكد العالم المصرى، الدكتور فاروق الباز، أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يتعدى على سُمعة مصر ونشر تقرير مفبرك فى صحيفة الجارديان عن إصابة 19 ألف مصري بفيروس كورونا.

وأضاف  فاروق الباز خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «الأولى المصرية»، الأمر ليس له أى أساس علمى، وردد غاضبا: «اللي يمس سُمعة مصر لازم ياخد بالجزمة و كل ما تم ذكره في هذا المقال هو كذب بَين، ولابد من الاعتراض عليه بالطرق المضبوطة».

وناشد الباز المصريين  بتقليل التجمعات وعدم النزول من المنزل إلا للضرورة، ومنع المصافحة بالأيدي والتقبيل أثناء إلقاء السلام، فضلا عن غسل اليدين والتمسك بالنظافة الشخصية.

وأوضح الباز، أنه واثق من ظهور المصل المضاد لفيروس كورونا خلال 3 أسابيع، حيث يعمل عليه كبار الباحثين والأطباء من مختلف بلدان العالم وبدعم كبير من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية بالعالم.
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