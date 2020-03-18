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منوعات

مؤذنو المساجد بالسعودية يبكون خلال ترديدهم «صلوا في بيوتكم».. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
فرض فيروس كورونا نفسه على بلدان العالم المختلفة؛ ليدفع القادة إلى اتخاذ قرارات صارمة لمجابهة ذاك الوباء القاتل، وكانت المملكة العربية السعودية واحدة من بين الدول التي اتخذت قرارات قوية للتصدي للوباء العالمي. 

هيئة كبار العلماء طالبت الشعب السعودي بالصلاة في المنزل بدلًا من المساجد، في حين يُكتفى برفع الأذان في المسجد فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية. 

وأفادت الهيئة بوجوب وقف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد، وصلاة الجمعة، على يرفع الأذان في المساجد فقط، أما عن الحرمين الشريفين فيستثنى من هذا القرار الصادر عن الهيئة برقم 247.

وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة رفع الأذان الأول في المساجد عقب هذا القرار، وقد سمع المؤذنين وهم يرددون "صلوا في بيوتكم".

وانهار أحد المؤذنين أثناء رفع الأذان في المسجد، وظل يبكي أثناء ترديد عبارة "صلوا في رحالكم" التي يُختتم بها الأذان.

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