سلوى محمد علي ضيفة شرف مسلسل «بـ 100 وش» مع نيللي كريم

انضمت الفنانة سلوى محمد ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "بـ 100 وش"، من بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.





وتظهر سلوى فى دور مهم ومحوري بجانب نيللى كريم، وذلك خلال مشاهد معينة بالحلقات الأولى من المسلسل.





وتجسد نيللى كريم ضمن أحداث المسلسل شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، والتى تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان 2019، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب .





المسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالي، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 30 يوما حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، أبرزها بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.





وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقي، إياد نصار، ناهد السباعي، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي وقتها.



