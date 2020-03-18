القبض على مصري في الكويت لمخالفة إجراءات مواجهة فيروس كورونا

ألقت السلطات الكويتية القبض على مصري وذلك بسبب الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وضبطت السلطات الكويتية المواطن المصري أثناء عمله في أحد مخابز بمنطقة خيطان.





ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر قوله إنه عند دخول الأجهزة المعنية إلى المخبز تبين أن أحدهم تحت الحجر المنزلي نظرًا لقدومه من مصر منذ أقل من أسبوعين.





وأوضحت أن السلطات قامت بإخلاء موقع المخبز احتجاز من فيه واستدعاء وزارة الصحة للتعامل مع الحالة ونقلها إلى المحجر سواء للعامل أو من خالطهم في مقر العمل.



