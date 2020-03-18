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ديني

ذكر يقال 3 مرات صباحا ومساءً يحفظك من الأمراض والأوبئة.. الإفتاء تكشف عنه

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:31 ص
أذكار تحفظك من الأمراض
أذكار تحفظك من الأمراض والأوبئة
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عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء إنه ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء سيكون سببا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.

وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق " ثلاث مرات صباحا ومساء فإن من قالها لا يصيبه شئ من البلاء ان شاء الله .

وطالبت الإفتاء كل مسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية فهذا من باب الإحسان  ويقول تعالى " ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" .

أدعية التحصين من الأوبئة والأمراض

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التحصن بالرقى والأدعية والأذكار الشرعية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يكثر من الاستعاذة بالله من «مِنْ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئْ الْأَسْقَامِ» رواه أبو داود (رقم/1554).

ونشرت الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعاء التحصين من الأوبئة، وذلك تزامنًا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من دول العالم، والذي لاقى الآلاف مصيرهم بسبه.

وجاء نص الدعاء «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير»، ناصحةً بترديد هذا الدعاء قبل النوم وعند الاستيقاظ منه.

ورد هذا الدعاء عند بعضُ فقهاء المالكية عن الشيخ أحمد زروق، وكلمات هذا الدعاء كلمات شرعية، ليس فيها ما يخالف الشريعة، بل هي كلمات خير وتعظيم لله عز وجل، جاز الدعاء به، والتحصن بما جاء فيه.

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