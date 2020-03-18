موسكو: 320 روسيًا عالقًا في الفلبين بسبب إلغاء الرحلات الجوية

صرحت المتحدثة باسم السفارة الروسية في الفلبين ناتاليا لينوفيتسكايا، بأن نحو 320 روسيًا لا يمكنهم مغادرة الفلبين عقب إيقاف الرحلات الجوية ، وأن الوضع معقد بسبب وجود السياح في جزر مختلفة.





وقالت المتحدثة - في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الأربعاء/ - "هناك حوالي 320 روسيًا (لا يمكنهم مغادرة الفلبين).. ويصعب من الوضع أنهم موجودون في جزر مختلفة... تمكنا من جمع نحو 120 شخصًا على جزيرة بوراكاي، وأمس أحضرنا حوالي 100 شخص من جزر صغيرة إلى مدينة سيبو، ولكن عشرات الأشخاص ما زالوا عالقين في جزر أخرى".





ووفقا لها، فإن حافلة السفارة تحاول جلب السياح إلى العاصمة مانيلا، ليكون السياح في نفس المدينة عند ترتيب إقلاع طائرة خاصة.





من جانبه قال السفير الروسي لدى الفلبين إيجور خوفيف - في بيان عبر الفيديو نشر على حساب السفارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إنه أرسل بالفعل نداءً رسميا إلى الحكومة الروسية يطلب منها إرسال رحلة خاصة إلى الفلبين لإعادة جميع الروس إلى الوطن وأضاف أنه "يتم تحديد مسار لهذه الرحلة الخاصة، بما في ذلك مطار مدينة سيبو ومطار مدينة كاليبو".





وأضاف السفير أن :" عدد من الموظفين في السفارة الروسية في مانيلا يعملون على مدار الساعة" لمساعدة السياح الروس.





وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، قد أعلن الإثنين الماضي، عن تعليق جميع الرحلات وأمر بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.. وفي وقت سابق، أعلن دوتيرتي - على خلفية تفشي فيروس كورونا - الحجر الصحي في منطقة العاصمة ووضع أكبر جزيرة (وهي لوزون) في الحجر الصحي المشدد، كما وقع دوتيرتي أيضًا على مرسوم بفرض حالة طوارئ صحية.





ووصل عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في الفلبين حتى أمس /الثلاثاء/ إلى 187 حالة إصابة.