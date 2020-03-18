ذعر كورونا.. دول عربية وأجنبية تلجأ إلى حظر التجوال لمحاربة الفيروس

أصبح وباء كورونا مصدر قلق وذعر يجتاح العالم منذ ظهوره، أواخر ديسمبر الماضي، في الصين، والتي تسلل منها إلى معظم دول العالم خالقا حالة من التوتر والإرباك حول كيفية السيطرة على الفيروس القاتل، وقد رأت كثير من الدول سواء كانت عربية أو أوروبية في حظر التجوال وسيلة لمحاربة الفيروس ومنع تفشيه في البلاد.











وفي أحدث إحصائية، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 199.141 حالة، توفى منهم 7992 شخص، فيما تعافى 81996؛ وفيما يلي نستعرض بعض الدول التي لجأت لحظر التجوال في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس:











تونس

أعلن الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، في خطاب له فرض حظر التجول في البلاد بداية من الساعة السادسة مساء اليوم، الأربعاء، وحتى السادسة صباحا؛ في محاولة لمواجهة فيروس كورونا.









وقال الرئيس التونسي إن قوات الجيش هي التي ستتولى فرض حظر التجوال وتأمينه، مناشدا المواطنين التونسيين تجنب التجمعات وعدم التنقل إلا للضرورة.









العراق

قررت السلطات العراقية، الأحد الماضي، فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.









ويطبق حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من يوم 17 مارس المقبل وحتى يوم 24 من نفس الشهر.











كما فرضت السلطات في إقليم كردستان حظر التجول لمدة 48 ساعة منذ يوم الجمعة، في محافظتي أربيل والسليمانية بشمال العراق، وذلك ليتسنى للفرق الطبية تأدية عملها.









ويشكل وباء كورونا مصدر قلق كبيرا للعراقيين، خصوصا بعدما ضرب بشدة في إيران المجاورة، وقتل أكثر من 700 شخص مع تسجيل 14 ألف إصابة.









الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، حظر التجمعات والمسيرات أيا كان شكلها لمكافحة كورونا المستجد.









السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، أُعلن تعليق جميع الأعمال في القطاع الخاص لمدة أسبوعين، باستثناء الخدمات الصحية والغذائية، وأُغلقت المساجد، على أن تستمر الصلوات فقط في الحرمين بمكة والمدينة.









الكويت

أما في الكويت، فقد أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، استعداد الحكومة الكويتية لفرض حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد في حال لم يكن هناك التزام بالتعليمات، مشيرا إلى إمكانية الإبعاد الفوري للوافدين المخالفين.









إسبانيا

لقد قررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوم، وتوقيع غرامة ١٠٠٠ يورو للمخالفين لقرار حظر التجوال الذى فرضته الحكومة للحد من ظاهرة انتشار "كورونا"، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.





وكانت إسبانيا أعلنت عن إصابة 1500 شخص في يوم واحد بفيروس كورونا، وقد وصل عدد المصابين إلى 11826 حالة منذ ظهور المرض في البلاد، بحسب مسئولي الصحة، وتوفى 533 شخصا.









فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية والقوات المسلحة الفرنسية، أمس الثلاثاء، دخول جميع مناطق فرنسا في حظر التجول، ابتداء من الساعة السادسة مساء الثلاثاء مع تقييد التنقلات أو التحركات في البلاد.









وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر، إن فرنسا نفذت "أكثر إجراءات الاحتواء صرامة في أوروبا" مؤكدا أن "الأنشطة الجماعية محظورة"، وأضاف: "الوجبة العائلية، العشاء مع الأصدقاء، مباراة كرة القدم مع عدد قليل من الأصدقاء، لم شمل لعبة الورق، ليس فقط غير موصى به، إنه ممنوع".









أمريكا

أوردت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، الاثنين، أن هناك مناقشات دائرة تؤيد احتمالية فرض حظر التجوال على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).









ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر بالإدارة الأمريكية، القول: "من المحتمل أن ينفذ الحظر على المراكز التجارية والمطاعم والحانات، على أن تعفى الصيدليات محال الخضروات والفاكهة، وذلك أسوة بالنموذج الأوروبي".









وقد أخذت بلديات شمال ولاية نيوجيرسي خطوات لوقف تفشي حالات الإصابة بـ الفيروس التاجي؛ حيث قررت إغلاق حاناتها وأمرت سكان تينيك بـ الحجر الذاتي.









وأعلنت هوبكين وهي مدينة مقاطعة هودسون على نهر، في تغريدة عبر حساب المدينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن «الحانات مغلقة فعليًا في المستقبل المنظور اعتبارًا من 11 صباح الأحد.









ليتوانيا

قررت الحكومة الليتوانية فرض عزل بالمنازل على جميع المواطنين في البلاد لمدة أسبوعين في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.









ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، وستشمل إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب.









إيطاليا

أعلنت السلطات فى إيطاليا إغلاق جميع متاجرها ما عدا الصيدليات ومتاجر الأغذية بعد تسجيل 200 حالة وفاة، الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19".









ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 31506 حالة وتوفى 2503 أشخاص.









التشيك

فرضت الحكومة التشيكية، قيودا على الحركة فى جميع أنحاء البلاد حتى 24 مارس، وذلك في محاولة لمنع انتشار الفيروس بصورة كبيرة.









بلجيكا

أعلنت رئيسة الحكومة البلجيكية، مساء أمس، الثلاثاء، فرض حظر تجوال في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من ظهر اليوم، الأربعاء؛ على أن يستمر الحظر حتى الخامس من الشهر المقبل.









وأضافت أنه سيستمر فتح الصيدليات ومحلات أطعمة الحيوانات والمكتبات شأنها شأن محلات السوبر ماركت.









الفلبين

أعلنت خمس مدن على الأقل في منطقة مانيلا الكبرى بالفلبين، الأحد، حظر التجول من الساعة 8 مساءً حتى الخامسة صباحًا يوميًا، وفقًا لسلطات المدينة في كل بلدية.







