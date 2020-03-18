AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مبادرة جديدة.. البنك المركزي يسقط 10 مليارات جنيه عن الأفراد المتعثرين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى جميع البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).

اقرأ أيضا 


ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط جميع العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.

وفي هذا السياق، فمن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية)، بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليارات جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية، وتيسيرًا على العملاء من الأفراد لإقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجددًا مع البنوك، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمتعثرين بأقل من 10 ملايين جنيه.. شروط البنك المركزي للتنازل عن القضايا

لدعم المصانع المتعثرة.. نائب محافظ البنك المركزي من البرلمان: فتح المدة الممنوحة لسداد مديونياتها.. ومبادرة الـ 100 مليار جنيه مستمرة

بعد الاتفاق على السداد.. المركزي: رفع الحظر والتنازل عن القضايا المتداولة ضد الشركات والمصانع المتعثرة

عضو اتحاد الصناعات: البنك المركزي يعيد إحياء المصانع المتعثرة ويحمي أصحابها من السجن

وظائف جديدة.. "صناعة النواب" تعلق على مبادرة المركزي بشأن المصانع المتعثرة

برلماني يكشف فؤائد قرار المركزي بشأن فك الحظر عن المصانع المتعثرة

ترشيحاتنا

ذكر يقال 3 مرات صباحا ومساءً يحفظك من الأمراض والأوبئة.. الإفتاء تكشف عنه

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور

ظرف استثنائى..التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات.. فيديو

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم.. الجرام يفقد 5 جنيهات

قفزات في أسعار الذهب.. اقتصادي يكشف مستقبل المعدن الأصفر

بلاش عسل.. استشاري تغذية يكشف عادات خاطئة للوقاية من كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور