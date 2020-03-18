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تكنولوجيا

هونر العالمية تعلن عن منتجات خير هدية لست الحبايب بمصر.. تفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تقدم شركة هونر فى مصر افضل الفرص والعروض لهدايا عيد الأم حيث تنوع منتجاتها المقدمة بين هواتفها المختلفة وتطلق الهاتف المنتظر فى مصر 9x pro والساعه الذكية honor magic watch 2 التى تجمع بين التصميمات المميزة والتقنيات العالية الجودة.

وكانت شركة هونر قد قدمت للعملاء الراغبين فى شراء الهاتف 9x pro فرصة لتسجيل رغباتهم فى الشراء والذين تخطوا عددهم الـ ٧٠٠٠ ، واختارت من بينهم ٤٠٠ عميل لهم الحظ فى كسب مجموعة من الهدايا القيمة ومنها السماعه الرياضية البرو والتي تعمل بخاصية البلوتوث ، كما تقدم لهم ضمانا على الهاتف لمدة 24 شهرًا ،بالإضافة إلى 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين على السحابة الحوسبية ، كما تقدم هدية خاصة لعشاق الموسيقى وهو عضوية موسيقى هواوي والتي تصل إلى 6 أشهر وذلك مع الهاتف الذي سينطلق بقيمة ٤٤٩٩ جنيها .

ويعدّ هذا الهاتف الذكي الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النواة الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر ،ليوفّر الأداء القوي والقدرات الفائقة وليخفّض استهلاك الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعي.

ويمتاز الهاتف أيضًا بتصميم خلفي ثلاثي الأبعاد مصنوع من الزجاج المتدرج على شكل الحرف X، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة التي تضم بداخلها كاميرا أمامية تخرج للأعلى عند تشغيلها، وكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بخاصية التصوير التصوير الليلي الفائقة.

ويتضمن الهاتف الجديد التحديثات المهمة من إصدار HONOR 9X الذي أطلق مسبقًا ضمن نفس السلسلة، وسيجد العملاء في الهاتف قدرات المعالجة الفائقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات اللعب المطورة والشاشة الأكبر والقوة الإضافية في البطارية.

ويتمتع العملاء بتجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشة العرض الكاملة التي تُشكّل 92% مقارنة بالحجم الكلي لهيكل الهاتف، وكاميرا أمامية تخرج للأعلى بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر البصمة الجانبي.

اما بالنسبة الساعه MagicWatch2 فهى أيضا تعد هدية مثالية تقدم خلال عيد الأم ، فهى تدعم نمط الحياة الصحي والخالي من التوتر حيث تعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وجهاز للرعاية الصحية، فهى مزودة بتقنية يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك وتنبيهك إن كنت تعاني من التوتر خلال اليوم، مما يساعدك على الاعتناء بصحتك النفسية والجسدية ،وبفضل خوارزمية HRV (تقلب معدل ضربات القلب) التي يتم قياسها باختلاف الفاصل الزمني بين الضربة والأخرى، وتتمكن من قياس مستوى إجهاد المستخدمين.

وبالنسبه لمحترفي اللياقة البدنية الأكثر وعيًا بأهمية الصحة عن عاداتهم الصحية الجيدة، فتوفر لهم 15 نمط من التمارين الرياضية التي تساعدك في تحسين نمط حياتك ومستوى نشاطك بمقاييس وتقييمات وأنماط مختلفة ، حيث عزز نمط حياتك النشط، فيسير كل منا عادةً 4000 خطوة في اليوم، ومن خلال تتبع خطواتك يمكنك مراقبتها ومحاولة زيادتها إلى معدل صحي يبلغ 10 آلاف خطوة. وسيساعدك ذلك في تحدي نفسك في صعود السلالم العادية بدلًا من الكهربائية أو المصعد، والمشي أكثر والتخفيف من قيادة السيارة. وبالتعاون مع FirstBeat، المزود الرائد للتحليلات البدنية الخاصة بالرياضة والصحة، تستطيع ساعة HONOR MagicWatch 2 أن توفر بيانات التمارين الاحترافية لممارسة التمارين بكفاءة أكبر للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

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