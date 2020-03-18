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أصل الحكاية

بالفيديو.. أبها تظهر في أفضل أحوالها بعد سقوط الأمطار

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:44 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري

تصدر هاشتاج أبها موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تعرضت المدينة لأمطار رعدية ورياح سطحية نشطة خلال الساعات الماضية.

وظهرت مدينة أبها في أبهى صورها بعد سقوط الأمطار، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج أبها، ونشروا صورا تبرز جمال المدينة بعد تعرضها للأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد السعودية توقعت السبت الماضي، استمرار الأمطار الرعدية والرياح السطحية النشطة في مناطق: عسير، وجازان، والمدينة المنورة، والرياض.

وأضافت الهيئة في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ منطقة عسير وتشمل «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- النماص- بلقرن- بيشة- تنومة- خميس مشيط- سراة عبيده- ظهران الجنوب»، تشهد أمطارًا رعدية مصحوبةً برياح نشطة تحدُّ من الرؤية الأفقية بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما تعرضت منطقة جازان وتشمل «الحرث- الدائر- الريث- العارضة- العيدابي- فيفا– هروب»، إلى سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من الرؤية الأفقية.

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