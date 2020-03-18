بعد المطالبة بحظر التجوال بسبب كورونا.. هل يتطلب القرار موافقة البرلمان؟

صرح النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بأن فرض حظر التجول، لا يتطلب موافقة مسبقة من البرلمان.





جاء ذلك تعقيبا على مطالب البعض بفرض حظر التجول في البلاد، كإجراء احترازي، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".





وقال النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مجلس النواب وافق في شهر يناير الماضي، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وبالتالي يحق للسلطات المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات مباشرة، بما فيه حظر التجول.



