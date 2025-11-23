انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببنها

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، فى محافظة القليوبية حيث تم العثور على الجثمان أمام قناطر زفتى فى محافظة الغربية.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بغرق شاب بمياه النيل بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الغرق، وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى « أحمد ل »، 30 سنة، مقيم ميت العطار مركز بنها، ولقى مصرعه غرقا بالمياه بمنطقة مسجد الجلب بالقرية.

وتمكنت قوات الإنقاذ بالتنسيق مع الأهالى، من البحث عن الجثمان إلى ان تم العثور عليه وانتشاله لتشييعه لمثواه الأخير، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

