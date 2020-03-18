بعد أكبر تراجع لأسعار النفط.. مصر أكبر المستفيدين وتوقعات بانخفاضه محليا أول أبريل

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 17 عامًا مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.





وتراجع الخام الأمريكي 84 سنتا، أو 3.12 بالمئة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو 2003.





ونزل خام برنت 37 سنتا ما يعادل 1.29 بالمئة إلى 28.36 دولار للبرميل، وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.





من جانبهم، تحدث نواب البرلمان عن أسباب هذا التراجع الكبير، وعلاقته بانتشار فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي، كما أشاروا إلى تأثيره على إعادة تسعير المحروقات نهاية الشهر الجاري.





و أكد ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن إعادة تقييم أسعار المحروقات، سوف يكون نهاية الشهر الجاري، وفقا للتقيم الربع سنوي لأسعار المحروقات.





وتوقع النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تتراجع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ الفترة المقبلة، لاسيما بعد التراجع الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات عالميا.





وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن هناك حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، نجمت عن فيروس كورونا، مما جعل هناك تراجعا في الأسعار بشكل كبير، ما يعد دافعا أمام لجنة إعادة تقييم الأسعار، لخفض أسعار المحروقات، لاسيما المنتجات البترولية غير المدعمة.





وأشاد النائب ياسر عمر بقرارات الحكومة الداعمة للصناعة، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء، معربا عن أمله في استمرار اتخاذ هذه الإجراءات على أسعار المحروقات كلها.





من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي كبير للغاية، وهذا ظهر في التراجع الذي تشهده أسعار النفط مؤخرا.





وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تراجع أسعار المحروقات عالميا سيؤثر بشكل أو بآخر على إعادة تقييم أسعار المحروقات الفترة المقبلة، متوقعا أن تشهد تراجعا.





وعلق النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى له منذ 17 عاما، حيث وصل سعر البرميل إلى 26.11 دولار، قائلا: " هناك حالة من الركود الاقتصادى، يعاني منها العالم نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة فيروس كورونا".









وأرجع النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أسباب التراجع الكبير إلى الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا على الاقتصاد، وتقلص الطلب على النفط على مستوى العالم، مشيرا إلى تأثير توقف الصناعات في بعض الدول الكبرة مثل الصين وإيطاليا وغيرها، فضلا عن تحجيم حركة المواطنين، وبالتالي أصبح عملية الإنتاج والطب أقل، مما أدى لانخفاض أسعار النفط.









وبالنسبة لمصر لتأثير هذا التراجع في أسعار النفط على مصر، أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان أن مصر مستفيدة من هذا التراجع لكونها دولة مستوردة، كما أن عملية إعادة تقييم أسعار المحروقات، سوف تتاثر بهذا التراجع، لأن اللجنة المختصة تأخذ معيار السعر العالمي للنفط، إلى جانب التكلفة الإضافية، فضلا عن سعر الدولار.



