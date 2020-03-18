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محافظ الفيوم: الجميع ملتزم بالاجراءات الاحترازية ضد كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن الإجراءات الاحترازية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا، بدأت طبقا لقرارات الحكومة خطوة تلو الاخرى.


وأوضح الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى أحمد موسى، أنه تم إلغاء الأسواق العامة، بالمحافظة مع توفير بدائل،عن طريق تواجد البائعين ولكن بمسافات متباعدة بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والتموين والغرف التجارية، مشيرا إلى أن حجب البضائع عن المواطنين مره واحدة قد يسبب ارتفاع الاسعار.


وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه هناك تشديدا كبيرا من التموين والغرف التجارية، على الأسواق لمنع احتكار السلع أو افتعال ازمة بواسطة التجار،مع الحرص على عدم وجود تجمعات كبيرة من المواطنين.


وأكد أحمد الأنصارى أن المشهد بالمحافظة الآن يؤكد التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

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