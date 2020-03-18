عباس: لا يوجد بطل للدوري السعودي في حالة الإلغاء

وأضاف عباس في تصريحات نقلتها صحيفة "البلاد"، أرى أن الاتحاد السعودي لن يعلن بطلًا للدوري، والمتأهلين لدوري أبطال آسيا، والهابطين للدرجة الأولى، إلا بعد استكمال البطولة، وفي حال حدد اتحاد القدم البطل والهابطين، فيحق للأندية الاعتراض في محكمة” كاس” لإلغاء ما حدده الاتحاد السعودي.