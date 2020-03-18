عباس: لا يوجد بطل للدوري السعودي في حالة الإلغاء

قال خبير القوانين واللوائح التونسي علي عباس، إنه في حالة إلغاء الدوري السعودي هذا الموسم لن يكون هناك بطل للموسم وسيتم إلغاؤه بشكل كامل.
وأضاف عباس في تصريحات نقلتها صحيفة "البلاد"، أرى أن الاتحاد السعودي لن يعلن بطلًا للدوري، والمتأهلين لدوري أبطال آسيا، والهابطين للدرجة الأولى، إلا بعد استكمال البطولة، وفي حال حدد اتحاد القدم البطل والهابطين، فيحق للأندية الاعتراض في محكمة” كاس” لإلغاء ما حدده الاتحاد السعودي.
وإرجاء عدم إلغاء المسابقة بسبب وجود مباريات هامة تحسم الهبوط والتأهل لدوري أبطال آسيا هو ما سيمنع الاتحاد السعودي من إلغاء النشاط.
وكانت وزارة الرياضة السعودية علقت جميع الأنشطة والتدريبات الجماعية ما يعني عدم استكمال بطولة الدوري في الوقت الحالي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" .
يذكر أن الهلال السعودي يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة بعد مرور 22 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.