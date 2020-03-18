خالد الجندي يحذر من الخروج: من لزم بيته فى زمن كورونا فاز

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن آيات القرآن الكريم دائمًا ما تؤكد نجاح وفوز من التزم بيته وخسارة وفشل من خرج من بيته ولم يلتزم بالتعليمات المطلوبة.





وأوضح "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"،المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن أهل الكهف عندما سكنوا في محرابهم نجوا من بطش وظلم مطارديهم ونصرهم الله ومن خرج من بيته حدث له أزمة.





ومثَّل بقول الله سبحانه: « وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ »، شارحًا أن الله نجاهما عندما فصلهما عن الأعداء وأواهما وصانهما إلى مكان عالٍ ذات هواء نقي وصحي مع زرع وماء للطعام والشراب.





وأكد أن ذي القرنين حمى القوم من "فيروس يأجوج ومأجوج" ببناء وسور ضخم ومتين بعدما طلبوا منه ذلك، مشيرًا إلى أن السد يمثل العزل الذي نتحدث عنه اليوم للوقاية من فيروس كورونا.



