التعليم العالي: نوفر جميع سبل الرعاية الصحية والوقاية للطلاب الوافدين

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة على تواصل كامل مع المستشارين الثقافيين للمكاتب الثقافية الخاصة بكل سفارة للتأكد من التزام الطلاب بمتابعة التعليم عن بعد وأداء أساتذة الجامعات وإزالة العقبات أمام الوافدين.









واضافت " رشا" في تصريح لموقع صدى البلد، أن الوزارة تتابع مع المستشارين وضع الوافدين بعد تعليق الطيران خاصة وأن من بينهم من كان يريد السفر والعودة إلى أسرهم في الدول الأخرى حيث نحتضنهم ونوفر لهم كل أوجه الرعاية في المدينة الجامعية.





وأشارت إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع رؤساء الجامعات ومنسقين مكاتب طلاب رعاية الوافدين في الجامعات حيث أنهم في غربة كما أن أسرهم تقلق عليهم لذا تشارك الإدارة مع السفارات في توفير كل ما يخص الاحتياطات الواجبة من أجل الوقاية من كورونا.



