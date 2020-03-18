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أخبار العالم

وفاة جديدة بـ كورونا في تركيا وارتفاع الإصابات لـ 191 حالة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:24 م
وفاة جديدة بـ كورونا
وفاة جديدة بـ كورونا في تركيا.. وارتفاع الإصابات لـ 191
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى اثنين.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن الوفيات ارتفعت إلى اثنين.

ووفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 191، بعد اكتشاف 93 حالة جديدة.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الأربعاء، غلق الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا اعتبارًا من منتصف الليل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، لتعد صفعة في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استخدم ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا، من خلال إعلان فتح حدوده أمام المهاجرين لدخول الدول الأوروبية، ليجبره كورونا على غلق الحدود.

وتحاول تركيا مكافحة كورونا من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها منع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وتعليق الرحلات الجوية من وإلى 20 دولة وإغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية، وإغلاق المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى المدارس والجامعات.
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