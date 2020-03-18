وفاة جديدة بـ كورونا في تركيا وارتفاع الإصابات لـ 191 حالة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى اثنين.





وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن الوفيات ارتفعت إلى اثنين.





ووفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 191، بعد اكتشاف 93 حالة جديدة.





وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الأربعاء، غلق الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا اعتبارًا من منتصف الليل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، لتعد صفعة في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استخدم ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا، من خلال إعلان فتح حدوده أمام المهاجرين لدخول الدول الأوروبية، ليجبره كورونا على غلق الحدود.



