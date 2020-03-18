AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك اليوم.. مرشح جديد لرئاسة النادي.. وقرار عاجل من الجهاز الفني

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:01 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد" اليوم، الاربعاء ، الموافق 18 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تمديد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون .

كشف أمير عزمي، مدرب نادى الزمالك السابق، عن تكفله بمساندة بعض الأسر التي تأثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد رئيس النادي، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مهمة اختيار قائمته أوائل العام المُقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير عزمي يكشف سر أزمة أداء الزمالك

أخبار نادي الزمالك اليوم: مرتضى منصور يسخر من اتحاد الكرة.. وميدو يفتح النار على الجبلاية

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك أمام مرتضى منصور.. تفاصيل

أخبار الرياضة | أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك أمام مرتضى.. كورونا يفضح الدوري المصري

مدرب الزمالك السابق يعلن تكفله بمساندة بعض الأسر المتأثرة بفيروس كورونا

ولاد البلد .. نجوم الكرة يتبرعون ماليا لمساندة مصابي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تقدمنا فى إنتاج مصل كورونا.. ترامب: أمريكا تخوض حربا ضد عدو شرس

الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

الصحة العالمية تحسم مصير اختفاء فيروس كورونا فى الصيف

40 حالة سلبية.. الصحة تكشف أحدث إحصائية عن إصابات كورونا فى مصر

الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحي 14 يوما

احمي نفسك بيها.. عناصر غذائية في كل بيت مصري تقوي المناعة.. فيديو

AdvertisementS

خالد عبدالعزيز يوضح حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليون جنيه لمحاربة كورونا

صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري الجنوب أفريقي من كايزر تشيفز

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

اخبار الرياضة.. مفاجأة عن الخطيب.. و رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم

شاهد.. مرتضى منصور يكشف سبب انتشار فيروس كورونا في العالم.. وهذا طلبه من الحكومة

أخبار الزمالك اليوم.. مرشح جديد لرئاسة النادي.. وقرار عاجل من الجهاز الفني

أخبار الرياضة| صلاح لم يتبرع لمكافحة كورونا.. مفاجأة بشأن الخطيب.. عروض الدوري الإنجليزي تنهال على نجم الزمالك

نجم الأهلي يتكفل بمساعدة 20 أسرة مضارة من كورونا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بشأن أوضاع الفريق الفترة المقبلة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للشعب بسبب كورونا

جشع وإجرام.. هجوم عنيف من مرتضى منصور على التجار ومروجى الشائعات.. شاهد

أخبار الرياضة .. حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليونا لمواجهة كورونا .. صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

رسميا.. الكشف عن كيا سورينتو 2021 ببث مباشر على الإنترنت.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات بطلة la casa de papel