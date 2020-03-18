أخبار الزمالك اليوم.. مرشح جديد لرئاسة النادي.. وقرار عاجل من الجهاز الفني

نشر "صدى البلد" اليوم، الاربعاء ، الموافق 18 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تمديد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون .
كشف أمير عزمي، مدرب نادى الزمالك السابق، عن تكفله بمساندة بعض الأسر التي تأثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد رئيس النادي، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مهمة اختيار قائمته أوائل العام المُقبل.