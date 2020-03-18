الشيوخ الأمريكي يجيز مشروع قانون اقتصاديًا لكورونا وترامب يستعد للتوقيع

صوت مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيان لصالح تمرير تشريع من شأنه توسيع الإجازة مدفوعة الأجر والمساعدة في توفير التأمين ضد البطالة للشعب الأمريكي وسط جائحة فيروس كورونا 19 الجديد.





وجرى تمرير مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية، في مجلس الشيوخ بتصويت نهائي بنسبة 90-8 (60 صوتًا مطلوبًا للتقدم)، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه على القانون.





ويضمن التشريع الذي أقره الكونجرس اختبارًا مجانيًا للفيروس التاجي الجديد، ويوفر تمويلًا إضافيًا لبرامج المساعدة الغذائية الحكومية، ويوسع التأمين ضد البطالة ويمنح الشركات التي لديها 500 موظف أو أقل القدرة على تقديم إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للعمال.





وعلى الرغم من معارضة مشروع القانون من قبل بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس فيما يتعلق بتأثير التشريع على الشركات الصغيرة، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (R-KY) في وقت سابق الأربعاء أنه سيصوت لصالح الخطة ، حتى مع 'أوجه القصور الحقيقية' ، حسبما أفادت قناة CNBC.





وقال ماكونيل: "لا أعتقد أننا يجب أن ندع الكمال يكون عدوا لشيء من شأنه أن يساعد حتى مجموعة فرعية من العمال".





وأوضح ماكونيل أن "عيوب" مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الآن 'سيجعل مجموعتنا الأكثر شمولًا أكثر إلحاحًا، وأشار إلى أن الكونجرس سيبقى في واشنطن العاصمة، حتى يتم منح ذلك الإغاثة للشركات الصغيرة.





وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك ما مجموعه 7038 حالة مؤكدة من كوفيد 19 في الولايات المتحدة، حيث أبلغت جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة وبورتوريكو وجوام وجزر فيرجن الأمريكية عن وجود المعدية مرض. في وقت نشر هذا المقال، تسبب الفيروس التاجي الجديد في وفاة 97 شخصًا على الأقل في الولايات المتحدة.