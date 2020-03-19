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محافظات

قرارات جديدة في محافظة الغربية لـ مواجهة خطر كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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أحمد على

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح، أيًا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر وتطبيق إجراءات العزل المنزلى على القادمين من الخارج والعائدين من العمرة والمخالطين.

ووجه المحافظ بالقيام بأعمال الرش والتطهير للمنشآت العامة والمواصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأي أماكن بها تجمعات وغلق جميع صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بنطاق المحافظة وغلق جميع قاعات الأفراح ودار المناسبات نهائيا ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان في كافة المساجد بضرورة إحضار كل مصلي السجادة الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة وعدم الإطالة في صلاة الجماعة وخطبة الجمعة .

وشدد على خفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعي الداخلى الخاص والعام والالتزام بعدم الوصول إلى الحمولة القصوي لأي مركبة.

وأشار إلى أهمية التعامل مع المواطنين في الصالات المخصصة لعملاء البنوك وشركات السياحة والبريد بتقسمهم الى مجموعات صغيرة بالتناوب لعدم حدوث تكدس داخل الصالات والتنبيه على أفراد الأمن بتنظيم دخول المواطنين  كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ فيروس كورونا المستجد.

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