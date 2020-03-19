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رياضة

أيمن أشرف: المنافسة صعبة مع مدافعي الأهلي ومعلول.. وأفضل دكة الأحمر عن أي فريق

الخميس 19/مارس/2020 - 02:28 ص
أيمن أشرف
أيمن أشرف
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محمد رشاد
أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة المنافسة مع مدافعي الأهلي وبالأخص التونسي علي معلول الظهير الأيسر.

وقال أيمن أشرف في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المنافسة صعبة مع اللاعبين ولكنها في مصلحة الفريق".

وتابع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: "تواجدي على دكة الأهلي شرف كبير لأي لاعب وهى أفضل من اللعب أساسي بأي فريق آخر".

تعاقد  النادي الأهلي، مع أيمن أشرف، منذ عامين، في صفقة انتقال نهائي من فريق سموحة السكندري بعد منافسة قوية مع الزمالك.

 

ويتصدّر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 49 نقطة.

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