أيمن أشرف: المنافسة صعبة مع مدافعي الأهلي ومعلول.. وأفضل دكة الأحمر عن أي فريق

أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة المنافسة مع مدافعي الأهلي وبالأخص التونسي علي معلول الظهير الأيسر.





وقال أيمن أشرف في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المنافسة صعبة مع اللاعبين ولكنها في مصلحة الفريق".





وتابع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي : "تواجدي على دكة الأهلي شرف كبير لأي لاعب وهى أفضل من اللعب أساسي بأي فريق آخر".