أحمد حسن يطلق مبادرة بالتعاون مع التضامن لمساعدة المتضررين من كورونا

أطلق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، مبادرة بالتعاون مع وزارة التضامن لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.





وتابع أحمد حسن خلال استضافته ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أطلق تلك المبادرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لحث الرياضيين وأي شخص آخر على التبرع للأسر المتضررة من فيروس كورونا".





وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: "بشكر الكابتن أحمد حسن، وأحث الجميع على التبرع، من خلال شاشة قناة النهار".





وأوضح: "هناك عدد كبير من الشخصيات والمؤسسات تقدمت بأفكار وتبرعات للمتضررين من كورونا".



