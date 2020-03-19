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فن

في عيد ميلاد ليلى غفران.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

الخميس 19/مارس/2020 - 07:31 ص
ليلى غفران
ليلى غفران
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة ليلى غفران بعيد ميلادها الـ 59 وهى إحدى الفنانات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية إلا أنها تعرضت لعدة صعوبات فى حياتها. 

تزوجت ليلى غفران خمس مرات حيث كان أول زوج في حياتها هو المنتج إبراهيم العقاد، الذي أنتج لها العديد من الأعمال، وهو والد ابنتها الراحلة هبة التي قتلت في ظروف غامضة، إلا أن هذا الزواج لم يدم وارتبطت بعده بالمخرج المصري أنس دعية، الذي كان في عمر ابنتها إذ كان يصغرها بحوالي ثلاثة عقود، لكن الطلاق تم أيضًا بعد عامين من الزواج.

الزواج الثالث للفنانة ليلى غفران كان من المطرب العراقي فؤاد مسعود، الذي يكبرها سنا، وهو الذي غنى لها أغنيته الشهيرة "ليلى يا ليلى"، هذا الزواج لم يدم طويلًا أيضًا لينفصلا ولها منه ابنتان هما نغم وهبة.

بينما كان الزواج الرابع لـ ليلى غفران كان من رجل الأعمال المصري إسماعيل خورشيد، وهو رجل أعمال مصري سبق أن تعرفت عليه قبل عقد قرانها من المطرب العراقي، وبعده اقترنت برجل الأعمال أدهم محمد، ولم يدم اللقاء طويلا فكان الانفصال.

وبعد مرور أشهر قليلة، أعلنت ليلى غفران عن وجود قصة حب عنيفة بينها وبين خطيبها الجديد إسماعيل خورشيد في وقت كانت الصحافة تتحدث عن زواج آخر يجمعها بمدير أعمالها محمد سمير، الذي كان يرافقها في الأماكن العامة عن قرب، لدرجة أن البعض ظن أنه البديل، ولكن ليلى نفت ذلك وقتها وأعلنت أنها مخطوبة رسميا إلى إسماعيل خورشيد، وقتها أيضا لم تكن ليلى قد انتهت من معاملات الطلاق.

لكن المفاجأة كانت في انفصال ليلى غفران عن إسماعيل خورشيد بشكل غير معلن، وارتباطها الرسمي برجل الأعمال مراد أبو العينين، وهو الزواج الأخير الذي إنتهى أيضًا بالإنفصال حيث ترددت معلومات عن أن السبب يعود لرغبتها في العودة إلى الفن ورفض زوجها لهذا الأمر.
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