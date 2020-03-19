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منوعات

فيسبوك تعلن إطلاق خدمة معلوماتية جديدة حول فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:50 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
 أعلنت شركة (فيسبوك) الأمريكية لخدمات التواصل الاجتماعي، عن إطلاق خدمة معلوماتية بشأن فيروس كورونا المستجد عبر خدماتها، لتتضمن المعلومات الدقيقة والنصائح الطبية حول انتشار المرض.
وقال مارك زوكر برج الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الخميس، إن هذه الخدمة ستكون متاحة في كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة في غضون الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
ولفت إلى أن هذه الخدمة ستتضمن معلومات من مصادر مثل منظمة الصحة العالمية والإدارة الأمريكية لمراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها.
وأضاف زوكر برج أن "الأولوية الأولى لنا هي التأكد من أنه بمقدور المواطنين الحصول على معلومات سليمة من مصادر طبية موثوقة". 
ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين في الولايات المتحدة استخدام وظائف في هذا النظام تستهدف ربطهم بطرق المساعدة أو من يقدمها لهم في تجمعاتهم وأحيائهم.
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