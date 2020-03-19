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أخبار العالم

اليابان تنشر أولى سفنها المجهزة بمنظومة دفاعية مضادة للصواريخ

الخميس 19/مارس/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ

نشرت قوة الدفاع الذاتي البحرية في اليابان، اليوم الخميس، أحدث مدمرة مجهزة بنظام (إيجيس) لتكون هي أول سفن اليابان المجهزة بمنظومة دفاعية مضادة للصواريخ طورتها واشنطن وطوكيو على نحو مشترك.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن شركة /جابان مارين يونايتد/ سلمت مدمرة (المايا) القادرة على مواجهة التهديدات قصيرة إلى متوسطة المدى مع الصاروخ الاعتراضي من طراز (ستاندارد ميسيل 3 بلوك آي.آي.أيه) إلى وزارة الدفاع اليابانية في حفل أقيم في مكان بناء السفن في يوكوهاما، جنوب العاصمة طوكيو.

وقال وزير الدفاع الياباني تارو كونو خلال الحفل المقام على متن المدمرة: "أتوقع أن تقود (السفينة) قدراتنا الدفاعية الصاروخية الشاملة".

وفي إطار الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لم تدعو اليابان أحدا لحضور هذا الحفل وارتدى جميع الحضور البالغ عددهم 100 شخص أقنعة واقية


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