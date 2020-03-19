التعليم تكشف مزايا المدارس الدولية الحكومية الموجودة في مصر

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن المدارس الدولية الحكومية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.





وأضاف حجازي، أن أعضاء هيئة التدريس وفريق الادارة المدرسية بالمدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.





وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".





المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".



