AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تكشف مزايا المدارس الدولية الحكومية الموجودة في مصر

الخميس 19/مارس/2020 - 10:24 ص
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن المدارس الدولية الحكومية  الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.

وأضاف حجازي، أن أعضاء هيئة التدريس وفريق الادارة المدرسية بالمدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم  بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقي: نهتم بالتطوير المهني للمعلمين.. التعليم تتواصل مع ناشيونال جيوجرافيك لبناء مناهج الجغرافيا لطلاب النظام الجديد.. خبراء دوليون: مصر حققت قفزة كبيرة في تطوير المناهج التعليمية

ترشيحاتنا

مصابة بـ كورونا تحكي ما فعله الفيروس بها: جسدي يحترق

عبد الله بكري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

حكم السن.. لماذا يحصد كورونا أرواح الإيطاليين أكثر من غيرهم؟

بعد إعلانه الحجر الصحي.. السيطرة على حريق بمصنع سنمار في بورسعيد.. صور

أحبه.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها بـ علي غزلان

في عيد ميلاد ليلى غفران.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها