هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

احتل اليوم، الخميس، هاشتاج إلغاء الترم الثاني المرتبة رقم 1 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





حيث لجأ عدد من أولياء أمور إلى إطلاق هذا الهاشتاج، مطالبين وزارة التربية والتعليم بسرعة الاستجابة لمطلبهم بـ إلغاء الترم الثاني ونجاح جميع الطلاب تحت شعار صحتنا أهم من التعليم.





وأوضح أولياء الأمور أن من حقهم أن يخافوا على أبنائهم وسط ظروف انتشار كورونا في مصر.





ومن جانبها لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى هذه اللحظة أي قرار رسمي بـ إلغاء الترم الثاني استجابة لهذا الهاشتاج الذي أجتاح تويتر منذ صباح اليوم، الخميس.





وقد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية ىالتعليم، أنه سوف يكشف مساء اليوم، الخميس، عن تفاصيل جديدة للرد على الاستفسارات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم أثناء فترة تعليق الدراسة.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سوف أعلن اليوم ماذا أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسهيل مهمة التعلم عن بعد ، لمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة في التعليم المصري".













وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه من المقرر أن يتم توضيح التفاصيل السابق ذكرها مساء اليوم في فيديو مسجل، سيعرض على المصريين وسيكون فيه كل الجديد.





وقال وزير التربية والتعليم، "إن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع، وسيعلم الجميع ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".