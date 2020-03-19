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تعليم

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

الخميس 19/مارس/2020 - 10:22 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
احتل اليوم، الخميس، هاشتاج إلغاء الترم الثاني المرتبة رقم 1 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حيث لجأ عدد من أولياء أمور إلى إطلاق هذا الهاشتاج، مطالبين وزارة التربية والتعليم بسرعة الاستجابة لمطلبهم بـ إلغاء الترم الثاني ونجاح جميع الطلاب تحت شعار صحتنا أهم من التعليم.

وأوضح أولياء الأمور أن من حقهم أن يخافوا على أبنائهم وسط ظروف انتشار كورونا في مصر.

ومن جانبها لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى هذه اللحظة أي قرار رسمي بـ إلغاء الترم الثاني استجابة لهذا الهاشتاج الذي أجتاح تويتر منذ صباح اليوم، الخميس.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية ىالتعليم، أنه سوف يكشف مساء اليوم، الخميس، عن تفاصيل جديدة للرد على الاستفسارات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم أثناء فترة تعليق الدراسة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سوف أعلن اليوم ماذا أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسهيل مهمة التعلم عن بعد، لمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة في التعليم المصري".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "سأعلن كذلك ماذا قررنا بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0  (KG1 حتي G2)، وسنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، و1، 2 ثانوي وامتحانات الشهادات العامة وامتحانات الدبلومات الفنية".

كما وعد وزير التربية والتعليم، بأن "يتم الكشف مساء اليوم "الخميس" عن تفاصيل دور المعلمين والإدارات المدرسية في فترة تعليق الدراسة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه من المقرر أن يتم توضيح التفاصيل السابق ذكرها مساء اليوم في فيديو مسجل، سيعرض على المصريين وسيكون فيه كل الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم، "إن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع، وسيعلم الجميع ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".
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