بعد تعليق الدراسة .. تطبيقات إلكترونية للتواصل بين المعلمين و الطلاب ..ومسابقة لأفضل معلم يجيد التدريس عن بعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه بالنسبة للمعلمين :





سيقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد ، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية ، على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.





ويكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية تامة نحو التأكد من إلتحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف ، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.





ويتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه ، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني.





ويتم إعداد مسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية ، ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني ، على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة.



