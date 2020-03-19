الكورونا تمنع البلايستيشن والأفراح بالسويس بفرمان من المحافظ

قرر اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وقف عمل قاعات الأفراح والبلايستيشن والصالات الرياضية داخل جميع أحياء المحافظة لفترة استثنائية لمواجهة فيروس كورونا.
خرجت حملات قادها رؤساء الأحياء وقامت بتنفيذ قرار إغلاق قاعات الأفراح بكورنيش السويس وصالات الألعاب الرياضية الخاصة.
وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اننا حريصين على سلامة المواطنين وأن الإجراءات الاحترازية هي من أجل سلامة المواطن.
كما قام مدير أمن السويس والقيادات الأمنية بتفقد أحياء المحافظة، للتأكد من تنفيذ قرارات منع تواجد الشيشة بالمقاهي وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.