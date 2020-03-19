الكورونا تمنع البلايستيشن والأفراح بالسويس بفرمان من المحافظ

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اننا حريصين على سلامة المواطنين وأن الإجراءات الاحترازية هي من أجل سلامة المواطن.





كما قام مدير أمن السويس والقيادات الأمنية بتفقد أحياء المحافظة، للتأكد من تنفيذ قرارات منع تواجد الشيشة بالمقاهي وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.







