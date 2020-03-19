بسبب وباء كورونا.. لطيفة تنشر فيديو جديدًا

حرصت الفنانة لطيفة على تقديم التوعية لجمهورها ومتابعيها، للوقاية من فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.





نشرت لطيفة فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: " علشان صحتك بيتك وولادك عشان اهلك خليك في البيت واحمي نفسك وربنا يزيح الغمة إن شاء الله".





وحرصت لطيفة أيضًا، على ارتداء الكمامة الواقية أثناء تقديمها الفيديو، في إشارة منها لضرورة استخدامها بدون أي حرج، في الأماكن المزدحمة.





وطرحت لطيفة مؤخرًا عددًا كبيرًا من أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" حيث قدمت العديد من الأغاني المتنوعة.



