بسبب وباء كورونا.. لطيفة تنشر فيديو جديدًا

View this post on Instagram

... آمين يااا رب العالمين 🙏🙏 ديري بالك ع حالك لطوف والله يحميكي إنت و فطومة الغالية 🙏🙏🙏🙏🙏 #خليك_بالبيت ••• #repost @latifaofficial #خليك_في_البيت #احمي_نفسك #covid19 ____ ____ #أقوى_واحدة #ألبوم_لطيفة #2020 #Latifa2020 💣💥🔥🔥🔥 ____ #لطيفة #لطيفة_العرفاوي #لطيفة_التونسية ____ @latifaofficial #latifa #latifafans #latifaarfaoui #latifaaltunisia #Tunisia #Egypt #Morocco #Algeria #KSA #Emirates #art #music #singer ____