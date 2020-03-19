هل ظهر علاج نهائى للقضاء على فيروس كورونا؟ هاني الناظر يجيب

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن هناك فارقا بين اكتشاف المصل أو الدواء لفيروس كورونا.





وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اكتشاف دواءين لعلاج فيروس كورونا، أولهما من فرنسا والآخر من اليابان.





وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية أن دواء فرنسا المكتشف لعلاج فيروس كورونا تم استخدامه قديما لعلاج الملاريا، أما الدواء الثانى اليابانى فهو علاج للإنفلونزا العادية، مشيرا إلى أن الدواءين أعطيا نتائج إيجابية لعلاج فيروس كورونا.





ولفت الدكتور هانى الناظر إلى أن المقصود بالمصل هو التطعيم، كالمتبع فى حملات التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال.





وتابع أن الأطباء يحقنون التطعيم للإنسان المعافى لحمايته من الأمراض، مشيرا إلى أن الأمصال الطبية تستغرق عاما ونصف العام للانتهاء منها لتكون متاحة للإنسان وقاية له من فيروس كورونا.