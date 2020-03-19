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اقتصاد

الذهب يواصل التراجع.. المعدن النفيس ينخفض لليوم الثاني

الخميس 19/مارس/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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وكالات
تراجع الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الخميس بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعا إلى تسييل حيازاتهم، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1480 دولارا للأوقية (الأونصة) ونزل المعدن الأصفر نحو 3% يوم الأربعاء مع معادن نفيسة أخرى.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1481.70 دولار، وسجل الدولار أعلى ارتفاع في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، بينما تراجعت السندات وواجهت الأسهم صعوبات في إيجاد موطئ قدم بينما ظلت المخاوف إزاء التفشي تخيّم على إجراءات التحفيز التي دشنتها حكومات وبنوك مركزية في أنحاء العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 1587.32 دولار للأوقية بعدما تراجع بأكثر من 5% في وقت سابق، بينما نزل البلاتين للجلسة السابعة على التوالي وسجل في أحدث تعاملات هبوطا 2.2% إلى 610.52 دولار.

واقتربت الفضة من أدنى مستوى في 11 عاما والذي بلغته في الجلسة السابقة، وتراجعت 0.4% إلى 11.93 دولار للأوقية.
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