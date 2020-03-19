لتعمل السيدات.. تعرف على أهداف وصاحب مؤسسة «انتي مشروعك».. فيديو

قالت الدكتورة رشا شلباية، مؤسسة مبادرة "إنت مشروعك": إنها ترى من خلال صفحتها الشخصية على الفيسبوك العديد من السيدات غير العاملات، مشيرة إلى أن كل سيدة لها طموح وبقدرتها وإدارتها تستطيع فعل ذلك.





وأضافت "رشا" خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هدف المؤسسة مساعدة السيدات التى لا يعرفون ما يريدون فعله، موضحة أنها تبدأ فى معرفة شغف تلك السيدة وتحديد المجال المناسب لها.





وأفادت أنه من خلال ورشة عمل المؤسسة تقوم بتشجيع السيدت المشاركين بها، مضيفة إلى أنهم يقوموا باكتشاف أكثر من موهبة لديهم.





وأوضحت أنه بورشة العمل الأولى كانت أعمار السيدات المشاركين بالمؤسسة من 24 عاما إلى 50 عاما، متابعة أنه من أحد أهداف المشروع هو جعل السيدة مشروع لإنشاء عمل مميز وناجح من خلال شعار "أنتى المشروع".





وتابعت أنه يجب على السيدة أخذ العديد من الكورسات والعمل عليها والإستثمار الخاص منها فى ذلك المشروع، مشيرة إلى أن المؤسسة تساعدهم فى تحديد رأس المال لذلك.