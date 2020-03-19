AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لتعمل السيدات.. تعرف على أهداف وصاحب مؤسسة «انتي مشروعك».. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 01:32 م
الدكتورة رشا شلباية،
الدكتورة رشا شلباية، مؤسسة مبادرة "إنت مشروعك"
Advertisements
هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة رشا شلباية، مؤسسة مبادرة "إنت مشروعك": إنها ترى من خلال صفحتها الشخصية على الفيسبوك العديد من السيدات غير العاملات، مشيرة إلى أن كل سيدة لها طموح وبقدرتها وإدارتها تستطيع فعل ذلك.


وأضافت "رشا" خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هدف المؤسسة مساعدة السيدات التى لا يعرفون ما يريدون فعله، موضحة أنها تبدأ فى معرفة شغف تلك السيدة وتحديد المجال المناسب لها.


وأفادت أنه من خلال ورشة عمل المؤسسة تقوم بتشجيع السيدت المشاركين بها، مضيفة إلى أنهم يقوموا باكتشاف أكثر من موهبة لديهم.


وأوضحت أنه بورشة العمل الأولى كانت أعمار السيدات المشاركين بالمؤسسة من 24 عاما إلى 50 عاما، متابعة أنه من أحد أهداف المشروع هو جعل السيدة مشروع لإنشاء عمل مميز وناجح من خلال شعار "أنتى المشروع".


وتابعت أنه يجب على السيدة أخذ العديد من الكورسات والعمل عليها والإستثمار الخاص منها فى ذلك المشروع، مشيرة إلى أن المؤسسة تساعدهم فى تحديد رأس المال لذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الإسلامية للتمويل لـ وزيرة التعاون الدولي: تعتزم تنويع القطاعات المستفيدة لدينا

العالم الذي نريده.. قصة جدارية أسوانية وصلت للعالمية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.. صور

المصريين الأحرار يبدأ ورش تدريب الصناعات الجلدية والحرفية

"أنتِ مشروعك".. حملة لتأهيل وصناعة رائدات الأعمال في مصر

فوز "المنايلي" و "صادق" بانتخابات "دار التحرير"

بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية.. التعليم تطلق المشروع الوطني للقراءة

ترشيحاتنا

أخطر من كورونا.. هانى الناظر يؤكد: خلط الكلور مع الخل يسبب كوارث.. فيديو

ياسمين صبري لـ فيفي عبده: هنطرد من الطيارة .. فيديو

هل يضرب زلزال عنيف هذه المناطق اليوم؟ البحوث الفلكية ترد

حظر تجوال.. شاهد أول فيديو من داخل بلقاس بعد وفاة حالتين بـ فيروس كورونا

آخرها حظر التجول.. القوات المسلحة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.. فيديو

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

AdvertisementS

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

مصر للطيران تعلن إقلاع آخر رحلة دولية من مطار القاهرة قبل وقف الطيران

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

آخرها حظر التجول.. القوات المسلحة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.. فيديو

أحبه.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها بـ علي غزلان

الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها

غلق مطاعم وكافيهات وأندية .. 9 قرارات جديدة مهمة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

الوزراء: غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء لـ 6 صباحا

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

الصين تنتصر على كورونا: لا إصابة محلية جديدة بالفيروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا