أحمد الشامي في كواليس فرصة تانية مع ياسمين صبري

يواصل الفنان أحمد الشامي تصوير دوره في مسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسمين صبري، والمقرر عرضه رمضان المقبل.



نشر أحمد الشامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له من كواليس تصوير المسلسل.

وعلق عليها: ""كمال".. مسلسل "فرصة تانية" رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله".

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.



