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محافظات

باستثناء المخابز والصيدليات.. غلق المحال العامة والأندية الرياضية والشعبية في بني سويف

الخميس 19/مارس/2020 - 04:34 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرار رقم "601"  لسنة 2020 بتعديل المادة الثانية من قرار المحافظة رقم " 574 "  لسنة 2020، بغلق المحال العامة "طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء " بداية من الساعة 7 مساء إلى  6 صباحا.

وذلك حتى يوم 31 /3/2020، حيث تشمل غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية )، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، ويستثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات للمنازل ( الدليفيري )، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 


كما تضمنت المادة الثانية من قرار المحافظ رقم (601) : تُغلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من تاريخه وحتى يوم 31/3/2020. 


وتهيب محافظة بني سويف بالمواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن  المواعيد المقررة لغلق المحال العامة من الساعة 7 مساء حتى 6  صباحا.
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