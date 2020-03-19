النقل: استمرار الإجراءات الاحترازية بالسكة الحديد والمترو والموانئ ضد كورونا..صور





واصلت كافة قطاعات وهيئات وزارة النقل تنفيذ توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل بإتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.





استمرت هيئة السكك الحديدية في تطهير و تعقيم القطارات والمحطات و أماكن التجمعات للركاب بالإضافة إلى ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس و توفير ملصقات للتوعية بالمحطات.





كما واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وكذلك توفير ملصقات للتوعية بالمحطات و.





واستمرت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت في تطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات وارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجماهير الكمامات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب وبث رسائل توعية عبر الشاشات المتواجدة بالاتوبيسا.



