شاهد.. مشهد مرعب لشاحنات الجيش الإيطالي أثناء نقلها لجثث وفيات كورونا

نشرت قناة "بي جي" نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يظهر شاحنات الجيش الإيطالي وهمل تحمل جثث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إلى خارج مدينة برجامو، تمهيدا لحرقها، في إطار الجهود الرامية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.





ووصل عدد حالات الوفاة في إيطاليا إلى 2978 حالة، حتى يوم أمس، الأربعاء، بعد وفاة 475 آخرين.





وبالنظر إلى أن متوسط الوفيات في إيطاليا يزيد على 350 حالة يوميا منذ 15 مارس يوميا، ومن المرجح أن يتجاوز عدد الوفيات ما شهدته الصين، التي توفي فيها 3249 شخصا وفقا للأرقام الصادرة اليوم الخميس.









واستشهدت الأمم المتحدة والسلطات الصحية الإيطالية بمجموعة متنوعة من الأسباب لارتفاع عدد الضحايا في البلاد، أهمها العدد الكبير للسكان المسنين، وهم عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من الفيروس.







