AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 2300 لتر كحول في مخزن بـ كفر الشيخ

الخميس 19/مارس/2020 - 05:28 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمود زيدان
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط كمية قدرها 2300 لتر من الكحول الأبيض قبل بيعها في السوق السوداء.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام "م.أ"40 سنة، صاحب محل مستلزمات طبية بإحدى قرى مركز دسوق بحجب والامتناع عن بيع المطهرات الطبية بقصد رفع سعرها.

وضبط رجال مباحث التموين، كمية قدرها 2 طن و300 كيلو من الكحول الإيثيلي، لدى أحد المخازن الملحقة بالمحل، بقصد رفع سعرها وبيعها في السوق السوداء، مستغلًا الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 557 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ ، مركز دسوق، وأخطرت النيابة للتحقيق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"العيون الساهرة" بالمرصاد لمحاولات رفع الأسعار .. حملات مكبرة على محتكري الكمامات والمستلزمات الطبية

ضبط تاجر لاتهامه بتجميع 3 أطنان سكر تمويني في كفر الشيخ

ضبط 5 آلاف كمامة و8 أطنان دقيق.. مباحث التموين توجه ضربات موجعة للسوق السوداء في كفر الشيخ

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

ترشيحاتنا

تطور جديد بشأن فيروس كورونا.. تعرف عليه

غلق مطاعم وكافيهات وأندية .. 9 قرارات جديدة مهمة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

5 خطوات بسيطة للوقاية من كورونا في المنزل

مصرع سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش

أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة

أقوى مشروب يقتل كورونا .. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع

نظام غذائي سليم لـ تقوية المناعة ضد فيروس الكورونا

افحص نفسك قبل كورونا.. 5 علامات تدل على ضعف جهازك المناعي