قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 2300 لتر كحول في مخزن بـ كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط كمية قدرها 2300 لتر من الكحول الأبيض قبل بيعها في السوق السوداء.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام "م.أ"40 سنة، صاحب محل مستلزمات طبية بإحدى قرى مركز دسوق بحجب والامتناع عن بيع المطهرات الطبية بقصد رفع سعرها.





وضبط رجال مباحث التموين، كمية قدرها 2 طن و300 كيلو من الكحول الإيثيلي، لدى أحد المخازن الملحقة بالمحل، بقصد رفع سعرها وبيعها في السوق السوداء، مستغلًا الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم 557 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ ، مركز دسوق، وأخطرت النيابة للتحقيق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.