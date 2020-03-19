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أخبار البلد

بالأرقام.. الصحة العالمية: مستوى فيروس كورونا مرتفع جدا

الخميس 19/مارس/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اخر اعداد الاصابات والمتعافين والوفيات على مستوى العالم بفيروس كورونا المستجد.


ووصفت المنظمة المستوى العالمي بالمرتفع جدا.


وجاء التقرير بالأرقام كالتالي:_

عالميا

191127 مؤكد (15123)
وفيات 7807 (786)

منطقة غرب المحيط الهادي

91 845 مؤكد (312)
3357 حالة وفاة (23)

المنطقة الأوروبية

74760 مؤكد (911 10)
وفيات 3352 (604)

منطقة جنوب شرق آسيا

538 مؤكد (63)
9 وفيات (1)

منطقة شرق البحر المتوسط

18060 مؤكد (1552)
وفاة 1010 (140)

مناطق الأمريكتين

تم تأكيد 4979 (2243)
68 حالة وفاة (18)

المنطقة الأفريقية

233 مؤكد (42)
4 وفيات (0)

تقييم مخاطر منظمة الصحة العالمية

المستوى العالمي مرتفع جدًا


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 40 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفاؤهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد "الجوية، البرية، البحرية"، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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