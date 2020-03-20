شيرين رضا تكشف حالتها الصحية.. أصداء فيروس كورونا تطال النجوم وعادل إمام فى القائمة









شيرين رضا:

كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة اصابتها بفيروس كورونا من خلال حاسبها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"

وكتب شيرين رضا " شائعة يا جماعة انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع".

واضافت شيرين رضا "وحقيقي ده مش وقت شائعات وتريندات، ده وقت اننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي علي خير ان شاء الله".

ومن ناحية اخرى علقت شيرين على ما تتعرض له مصر من موجة من الشائعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق.

وغردت شيرين رضا عبر تويتر "‏يا رب الناس اللي بيطلعوا إشاعات علي مصر يجيلهم كورونا وسارس وميرس وإنفلونزا الطيور والخنازير في نفس الوقت!! ‎#تحيا_مصر". ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، كيف نال فيروس كورونا من حياة نجوم الفن.شيرين رضا:





محمد حماقى :

انتشرت شائعات عن إصابة الفنان محمد حماقى بفيروس كورونا وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من ا الذعر للمطرب خاصة بعد تأكيد الشائعات احتجازه بالحجر الصحي.





وكشفت بعض المصادر المقربة من محمد حماقى حقيقة إصابته نافية تماما ما تردد من شائعات وأن محمد حماقى يعيش حياته بشكل طبيعى ولم يصبه أي مكروه.





وأكدت المصادر أن حماقى يتخذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





ونشر محمد حماقى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه حقيقة إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى.





وقال: انا بخير وكل ما يتردد غير صحيح بالمرة وأنا فى البيت ومعملتش تحليل لفيروس كورونا.





وأضاف: أتمنى أن يحترس جمهورى من هذا الفيروس الخطير، ولا بد أن نقلل كثيرا من التجمعات حتى لا نصاب بالعدوى.





فريدة سيف النصر :

استنكرت الفنانة فريدة سيف النصر، الشائعات التي لاحقتها على مواقع التواصل الاجتماعي بإصابتها بفيروس كورونا وكذلك مرض السرطان، بسبب ورم ظهر لها في وجهها، موضحة أن أحد الأطباء ذكر لها أن لدغة حشرة قد تكون وراء هذا الورم الذي كان في وجهها.

وأضافت سيف النصر، في تصريحات تلفزيونية، أنها قضت أوقاتًا صعبة بسبب شائعات إصابتها بفيروس كورونا والسرطان.





إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

و طالت الزعيم عادل إمام، شائعات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، بعدما خرج ابنه المخرج رامي إمام، وقال إن الزعيم يعاني من دور برد شديد ألزمه الفراش، ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر، الأمر الذي أحدث لبسا لدى البعض ورددوا شائعات حول إصابة زعيم الكوميديا بالفيروس الفتاك، ما جعل الأسرة تنفي وتستنكر في تصريحات عدة.





تصرف جورج وسوف

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، صورة من عزاء والدة الفنان جورج وسوف والذى أقيم مساء السبت 29 فبراير، ولفت الأنظار في العزاء اللافتة التي وضعها «وسوف»، أمام بوابة العزاء مكتوب عليها: «عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا».





عبدالله بوشهري

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للفنان الكويتي/ الإيراني، عبدالله بوشهري، يظهر فيه داخل الحجر الصحي في دولة الكويت، بعد الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا، كأول فنان عربي يُصاب بهذا المرض.





وظهر عبدالله بوشهري، في الفيديو يوجه الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنه في فترة غيابه، لاسيما بعد الشائعات الأخيرة التي ترددت حوله، وحرص على الرد عليها تباعًا في الفيديو، مشيرًا إلى أن الشائعة الأولى التي جعلته ينشر فيديو عبر السوشيال ميديا هي شائعة إصابته بفيروس كورونا.





وقال بوشهري، خلال الفيديو، إنه خضع للفحوصات الطبية، ولا يوجد لديه أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأنه استكمل الفحوصات الطبية، وتأكد تمامًا من عدم إصابته بالمرض الفتاك.





يأتي ذلك بعد الأخبار التي ترددت حول دخول، عبد الله بوشهري، إلى الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وأشارت الأخبار إلى أن فيروس كورونا الجديد تفشى في جسد الفنان خلال الأيام الماضية.