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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق Galaxy A41..أوبو تكافح إدمان الألعاب

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:31 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج
أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق Galaxy A41
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الاخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.


أعلنت فيسبوك اليوم عن توسيع نطاق برنامج "تدقيق الحقائق عبر جهات خارجية" باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع "فتبينوا"، وهي منصة مستقلة متخصصة في التحقق من صحة الأخبار. 


أعلنت شركة سامسونج "Samsung"، رسميا، عن هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A41 في اليابان، والذي من المقرر أن يصل الجهاز إلى الأسواق في شهر يونيو 2020، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.


أعلنت شركة أوبو Oppo، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno3 في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، هو البديل العالمي للهاتف الذي يختلف قليلًا عن الإصدارات التي تم إطلاقها في الصين والهند.


أصدرت شركة أوبو Oppo الصينية، المصنعة للهواتف الذكية نظاما جديدا لمكافحة إدمان ألعاب الهواتف الذكية بين الشباب، وذلك للحد من إنفاق القاصرين أو المستخدمين غير المسجلين.


انتشرت على الإنترنت أخبار عن أربعة أجهزة لوحية جديدة من آبل iPad Pro، حيث أدرجت الشركة الأمريكية بالخطأ على موقعها على الإنترنت الصيني أربعة نماذج جديدة من حاسبها اللوحي آيباد برو.


تتخذ منصة التدوينات المصغرة تويتر "Twitter"، خطوات إضافية لإزالة التغريدات التي تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وينتشر بسرعة في المجتمعات حول العالم.


طرح عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، اليوم رسميا، واجهة مستخدم جديدة معاد تصميمها بشكل لسطح المكتب، مع خيار للتبديل إلى السمة الشهيرة الوضع الداكن أو الليلي Dark Mode، إلى جانب بعض الميزات الآخري.


أعلنت شركة آبل "Apple"، عن مضاعفة الذاكرة التخزينية للنسخة الأساسية لجهاز Mac Mini، والتى ستضم 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية وستكلف 799 دولار أمريكي، بينما ستكلف نسخة 512 جيجابايت نحو 1099 دولار أمريكي.


أعلنت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا، رسميا عن هاتفها الذكي الأحدث Nokia 8.3 5G الذي يمتاز ببعض المواصفات الرائعة إلى جانب دعم شبكة الجيل الخامس 5G. 

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