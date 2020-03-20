أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق Galaxy A41..أوبو تكافح إدمان الألعاب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الاخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.









أعلنت فيسبوك اليوم عن توسيع نطاق برنامج "تدقيق الحقائق عبر جهات خارجية" باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع "فتبينوا"، وهي منصة مستقلة متخصصة في التحقق من صحة الأخبار.





