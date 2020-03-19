سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A41.. بكاميرا ثلاثية وشاشة كبيرة.. مواصفات وصور

أعلنت شركة سامسونج "Samsung"، رسميا، عن هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A41 في اليابان، والذي من المقرر أن يصل الجهاز إلى الأسواق في شهر يونيو 2020، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





Galaxy A41 ، حيث يجلب الجهاز بعض التحسينات الرئيسية الملحوظة، بدءًا من الشاشة كبيرة الحجم. وقد كشفت العديد من التسريبات السابقة، التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، عن بعض مواصفات هتف، حيث يجلب الجهاز بعض التحسينات الرئيسية الملحوظة، بدءًا من الشاشة كبيرة الحجم.





- مواصفات هاتف Galaxy A41:





يأتي هاتف سامسونج بشاشة أكبر حجمًا من نوع Super AMOLED، بقياس 6.1 بوصة وبدقة +FHD، مع ثقب للكاميرا الأمامية التي بدقة 25 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/2.2، ويوجد الآن مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة بدلا من الجزء الخلفي للهاتف.









ويحتوي هاتف Galaxy A41 من سامسونج ، على كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بزاوية عريضة بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.0، إلى جانب عدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.2، ومستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4.





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ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio P65، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتها 64 جيجابايت، مع بطارية بسعة 3500 مللي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 15 واط، ويتميز جهاز A41 أيضًا بأنه مقاوم للمياه والغبار.



