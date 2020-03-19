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تكنولوجيا

سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A41.. بكاميرا ثلاثية وشاشة كبيرة.. مواصفات وصور

الخميس 19/مارس/2020 - 07:01 م
سامسونج
سامسونج
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سامسونج "Samsung"، رسميا، عن هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A41 في اليابان، والذي من المقرر أن يصل الجهاز إلى الأسواق في شهر يونيو 2020، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

وقد كشفت العديد من التسريبات السابقة، التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، عن بعض مواصفات هتف Galaxy A41، حيث  يجلب الجهاز بعض التحسينات الرئيسية الملحوظة، بدءًا من الشاشة كبيرة الحجم.

- مواصفات هاتف Galaxy A41:

يأتي هاتف سامسونج بشاشة أكبر حجمًا من نوع Super AMOLED، بقياس 6.1 بوصة وبدقة +FHD، مع ثقب للكاميرا الأمامية التي بدقة 25 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/2.2، ويوجد الآن مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة بدلا من الجزء الخلفي للهاتف.

Samsung Galaxy A41 coming in June, gets partially revealed in Japan

ويحتوي هاتف Galaxy A41 من سامسونج، على كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بزاوية عريضة بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.0، إلى جانب عدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.2، ومستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4.

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ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio P65، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتها 64 جيجابايت، مع بطارية بسعة 3500 مللي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 15 واط، ويتميز جهاز A41 أيضًا بأنه مقاوم للمياه والغبار.

وداخليًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.0 من سامسونج، ولم تعلن الشركة الكورية بعد عن سعر Galaxy A41، والتوافر الدولي حتى الآن، إلا أن الهاتف سيكون متاحا بثلاث الوان هي الأزرق والأبيض والأسود.
Samsung Galaxy A41 coming in June, gets partially revealed in Japan
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