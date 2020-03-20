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تكنولوجيا

تسريب نماذج iPad Pro الجديدة من خلال موقع آبل الصيني

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:55 ص
iPad Pro
iPad Pro
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شيماء عبد المنعم
انتشرت على الإنترنت أخبار عن أربعة أجهزة لوحية جديدة من آبل iPad Pro، حيث أدرجت الشركة الأمريكية بالخطأ على موقعها على الإنترنت الصيني أربعة نماذج جديدة من حاسبها اللوحي آيباد برو.

وبعد أن تم رصدها أزالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أي إشارات إلى الأجهزة اللوحية الجديدة، مما يشير إلى على اقتراب الإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة آبل، بحسب ما ذكره موقع "meedios".

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وتأتي أجهزة iPad الجديدة بقياس 11 بوصة و 12.9 بوصة بإصدارات داعمة للشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية متبوعة بمعرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (CMIIT)، والتى تأتي بالقائمة التالية:

- iPad Pro A2228 داعم للشبكة اللاسلكية بقياس 11 بوصة بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.
- iPad Pro A2231 داعم للشبكة الخلوية بقياس 11 بوصة بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.
- iPad Pro A2229 داعم للشبكة اللاسلكية بقياس 12.9 بوصة بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.
- iPad Pro A2233 داعم للشبكة الخلوية بقياس 12.9 بوصة بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

وفي شهر يوليو العام الماضي، تم عرض أربعة طرازات وإصدار A2228 في وثائق اعتماد اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، ثبت أن ثلاثة من هذه الأرقام الخمسة المختلفة هي الجيل السابع من آيباد (A2198 و A1297 و A2200).
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