آبل تعلن عن آيباد برو iPad Pro.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن أجهزة iPad Pro الجديدة لعام 2020، والتى تضم لوحة مفاتيح من نوع Magic Keyboard لاستخدامها كجهاز لابتوب مستقل، ويفضل العديد من الأشخاص اقتناء أجهزة iPad أكثر من اقتنائهم للهواتف الذكية لما تشتمل عليه من مميزات أكثر.





وبحسب ما ذكره موقع gsmarena التقني، فإن آيباد برو يعد نجاحًا جديدًا تحققه شركة آبل لما يحتوى عليه من تحديثات، وأحد الميزات الجديدة الرئيسية لأجهزة آيباد هو نظام الكاميرا الجديد.





ويأتى iPad Pro بكاميرتين في الخلف نفس الموجودة في 11 iPhone بدقة 12 ميجابيكسل و 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.4، مع خاصية تصوير الفيديو بدقة 4K مع قارئ لبصمة الوجه Face ID لإلغاء تأمين الجهاز والتطبيقات.





وليس هذا فقط حيث تتوفر أجهزة آيباد برو بسعات تخزين أساسية 128 و256 و512 جيجابايت، بالإضافة إلى ميزة جديدة أخرى للأجهزة اللوحية iPad Pro 2020 هي دعم لوحة المفاتيح السحرية Magic Keyboard، والتى تسمح بوضع iPad بأي زاوية تصل إلى 130 درجة وتحتوي على مفاتيح بإضاءة خلفية ووصلة USB-C، لشحن الجهاز مع الاستمرار في استخدام المنافذ الموجودة فى iPad للملحقات الأخرى.





وتتوفر أجهزة iPad Pro عبر الشراء من الإنترنت في 30 دولة اليوم وستكون في المحلات للبيع الأسبوع المقبل، بأسعار تبدأ من 799 دولارا في أمريكا و949 دولارا لطراز LTE .





ويمكن شراء لوحة مفاتيح Magic Keyboard فى شهر مايو القادم بسعر 299 دولارا لمقاس 11 بوصة، و 349 دولارًا لمقاس 13 بوصة.