آبل تضيف مميزات لأجهزة iPad pro.. تعرف عليها

قررت شركة آبل الأمريكية إضافة ميزة جديدة فى أجهزة آيباد برو الجديدة الخاصة بها تحولها لأجهزة كومبيوتر تقليدية، يتم التحكم فيها بماوس

الأمر الى سيجعل تجربة إستخدامها مختلفة تمامًا عن السابق.





وأعلنت آبل اليوم عن لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة لجهاز pro iPad مع لوحة تتبع مدمجة لأول مرة ، بالإضافة إلى تحديث آخر الذي سيوفر دعمًا متقدمًا للفأرة اللمسية الخارجية mouse cursor .









ووفقًا لموقع 9to5mac, التقنى فإن الماوس على شكل مؤشر دائرى صغير شبه شفافة بدلًا من المؤشرات العادية ، والذي سيظهر عندما يحتاج إليه المستخدمين ، أى أنه بمجرد توقف المستخدم عن تحريك المؤشر ، سيختفي من الشاشة بحيث يستمر التركيز على المحتوى المعروض .





وأوضحت آبل أنها تتيح خاصية اللمس المتعدد multi-touch باستخدام الماوس بما في ذلك التمرير السريع، و ستكون هناك قدرات جديدة للتبديل بين التطبيقات والوصول الاعدادات بكل سهولة.



