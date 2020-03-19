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تكنولوجيا

آبل تضيف مميزات لأجهزة iPad pro.. تعرف عليها

الخميس 19/مارس/2020 - 09:00 ص
ايباد برو
ايباد برو
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قسم التكنولوجيا
قررت شركة آبل الأمريكية إضافة ميزة جديدة فى أجهزة آيباد برو الجديدة الخاصة بها تحولها لأجهزة كومبيوتر تقليدية، يتم التحكم فيها بماوس 
الأمر الى سيجعل تجربة إستخدامها مختلفة تمامًا عن السابق.

وأعلنت آبل  اليوم عن لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة لجهاز pro  iPad مع لوحة تتبع مدمجة لأول مرة ، بالإضافة إلى تحديث آخر الذي سيوفر دعمًا متقدمًا للفأرة اللمسية الخارجية mouse cursor . 


ووفقًا لموقع 9to5mac,  التقنى فإن الماوس على شكل مؤشر دائرى صغير شبه شفافة  بدلًا من المؤشرات  العادية ، والذي سيظهر عندما يحتاج إليه المستخدمين ، أى أنه بمجرد توقف المستخدم عن تحريك المؤشر ، سيختفي من الشاشة بحيث يستمر التركيز على المحتوى المعروض . 

وأوضحت آبل  أنها تتيح خاصية اللمس المتعدد multi-touch باستخدام  الماوس بما في ذلك التمرير السريع، و ستكون هناك قدرات جديدة للتبديل بين التطبيقات والوصول الاعدادات بكل سهولة. 

و أكدت أنها ستتيح للمطورين تحسين تطبيقات iPad pro لدعم قدرات الماوس ولوحة المفاتيح Magic Keyboard، وستستفيد مجموعة تطبيقات iWork بشكل كامل من ميزات الماوس  الجديدة، حيث يصبح  كتابة النص وتحريره أمرًا سهلًا في الـ Pages،  و استخدام  Keynote أسهل من أي وقت مضى.
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