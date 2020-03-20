آبل تضاعف الذاكرة التخزينية لجهاز Mac Mini.. اعرف السعة والسعر

أعلنت شركة آبل "Apple"، عن مضاعفة الذاكرة التخزينية للنسخة الأساسية لجهاز Mac Mini، والتى ستضم 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية وستكلف 799 دولار أمريكي، بينما ستكلف نسخة 512 جيجابايت نحو 1099 دولار أمريكي.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، وقد أعلنت الشركة الأمريكية عن التغيير جنبا إلى جنب مع الإعلان عن أجهزة MacBook Air و iPad Pro الجديدة.





وتم إطلاق الإصدار الحالي من Mac mini لأول مرة في شهر نوفمبر 2018، مع سعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت للطراز الأساسي، وإذا كنت بحاجة إلى المزيد من التخزين، فيمكنك إضافة ما يصل إلى 2 تيرابايت SSD مقابل 800 دولار.





وتتضمن Mac mini أربعة منافذ Thunderbolt 3 USB-C ، ومنفذين USB 3.0 ، ومنفذ HDMI 2.0 ، ومقبس سماعة الرأس.





ولا يزال Mac Mini يأتي مع الجيل الثامن من معالجات Intel Core، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، وبالتالي نحن نعتقد أن مضاعفة الذاكرة التخزينية للجهاز لن يؤدي إلى تحسين الأداء العام للجهاز.





آبل ويقدم أداءا رائعا ،على الرغم من حجمه الصغير، ولكن بدأ الجميع ينسى هذا الجهاز بسبب تجاهل الشركة الدائم لترقيته كل عام. ويعد Mac Mini هو الحاسوب المكتبي الأرخص في تشكيلةويقدم أداءا رائعا ،على الرغم من حجمه الصغير، ولكن بدأ الجميع ينسى هذا الجهاز بسبب تجاهل الشركة الدائم لترقيته كل عام.