الطريقة المثالية للحماية والتعقيم من فيروس كورونا

نخطئ كثيرا عند تعقيم وتطهير المنزل ولذلك قدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء الطريقة المثالية للحماية وكما أوصت منظمة الصحة العالمية هي غسل اليدين بالماء والصابون العادي كل ساعتين على أن تكون مدة الغسيل لا تقل عن 20 ثانية .





● لتطهير المنازل والأسطح والأرضيات هنستخدم الماء و الكلور ، زجاجة بيبسي لتر فارغة يتم ملأها بالماء ثم ننقص منها 20 سم ونضع بدلا منهم 20 سم كلور نعايرهم بأي سرنجة فاضية ، ويتم رش الأرضيات والأسطح .





●كما نصح الدكتور زكريا الشناوي المختص بتربية الدواجن باستخدام مطهر فيروسيد وهو مطهر بيطري تقدروا تشتروه من أي معرض بيطري





2٠5 مللي على لتر ماء ويوضع في بخاخ ، ويستخدم لتطهير الأيدي والأسطح والملابس وبتكلفة أقل من 70 قرش





● ناف كير بلس





● أمبليكس وهو أساسا يتم وصفه لسرة الأطفال حديثي الولادة





● مطهر جيسكان





● مطهر كوردو سبراي



