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رياضة

إسلام محارب يشارك في تحدي البقاء في المنزل.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:12 ص
اسلام محارب
اسلام محارب
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ياسمين تيسير
حرص إسلام محارب نجم فريق الجونة على المشاركة في تحدي البقاء في المنزل خوفا من تفشي فيروس كورونا في مصر.

ونشر إسلام محارب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له اثناء تعقيمه ليده بـ معقم ثم اللعب ببكرة المناديل.

"تحدي البقاء بالمنزل" بتلك الكلمات بدأ اللاعبون نشر التوعية من فيروس كورونا، الذي تفشى في كافة أنحاء العالم، خصوصا عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وقف النشاط الرياضي والاجتماعي في كافة الأندية المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس .


ومن ثم بدأ كافة اللاعبين مشاركة  الجماهير تحدي البقاء بالمنزل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة "، من خلال استخدام " المناديل في ممارسة الرياضة  كبديل للكرة".

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