البرازيل تغلق حدودها كإجراء احترازي ضد تفشي كورونا

قررت سلطات البرازيل، اليوم الجمعة، غلق حدودها بالكامل كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.





يأتي ذلك بينما يواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو انتقادات متصاعدة لتراخيه في التعامل مع التفشي، الذي وصفه في بادئ الأمر بأنه ‭‭‭"‬‬‬خيال".





ويقول بولسونارو إنه خضع للفحص مرتين وإن النتائج جاءت سلبية بشأن فيروس كورونا، لكن تأكدت إصابة 14 شخصا كانوا معه في رحلة لولاية فلوريدا الأمريكية قبل 10 أيام.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية آلاف.



