AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تغلق حدودها كإجراء احترازي ضد تفشي كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قررت سلطات البرازيل، اليوم الجمعة، غلق حدودها بالكامل كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد. 

يأتي ذلك بينما يواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو انتقادات متصاعدة لتراخيه في التعامل مع التفشي، الذي وصفه في بادئ الأمر بأنه ‭‭‭"‬‬‬خيال".

ويقول بولسونارو إنه خضع للفحص مرتين وإن النتائج جاءت سلبية بشأن فيروس كورونا، لكن تأكدت إصابة 14 شخصا كانوا معه في رحلة لولاية فلوريدا الأمريكية قبل 10 أيام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية آلاف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صافح ترامب منذ أيام.. إصابة رئيس البرازيل بفيروس كورونا

لا تصدقوا الأخبار الكاذبة.. رئيس البرازيل ينفي إصابته بفيروس كورونا

ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

رئيس البرازيل يحسم الجدل حول إصابته بـ فيروس كورونا

كندا والولايات المتحدة تتجهان لتعليق السفر بينهما بسبب كورونا

62 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير التعليم: لم ولن يتم حذف أي جزء من أي منهج.. فيديو

رسميا.. وفاة أول رياضي في الوطن العربي بسبب فيروس كورونا

قفزة هائلة في وفيات كورونا بولاية واشنطن الأمريكية

مراسل أحمد موسى ينفعل على الهواء في المنصورة.. ويرتدي كمامة لهذا السبب.. فيديو

اللي مترضهوش على مراتك .. ميار الببلاوي تهدد متابعيها بسبب زوجها

وزير التعليم : لا نية لحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني

AdvertisementS

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

بث مباشر .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة وموقف الامتحانات

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

وداعا يا شتاء | الأرصاد تزف بشرى عن طقس الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة الأفورة.. الرجال يتحدون الماميز بجروب البابيز

لن تفرق بينهما.. زفاف أم وابنتها في نفس اليوم وشهر عسل واحد.. صور

بمايوه على يخت.. دوللي شاهين فى إطلالة جريئة تثير الجدل من جديد.. شاهد